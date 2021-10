Westerhausen landet unerwartet deutlichen Erfolg gegen Edelweiß Arnstedt

Westerhausen/MZ - Auftakt für Vorrundenteil zwei der Verbandsliga Süd: Am Samstag konnte sich der SV 1890 Westerhausen mit 5:0 gegen Edelweiß Arnstedt durchsetzen. War in der Vorwoche gegen Sangerhausen das Tor noch wie vernagelt, gelang an diesem Spieltag nun fast ein halbes Dutzend eigener Treffer, auch wenn das vor diesem Spiel sicher die wenigsten erwartet hätten. Denn so fielen in den jüngsten vier Duellen zwischen beiden Teams gerade einmal mickrige fünf Tore - mit kleinem Vorteil für Edelweiß.

Einige Spieler sind angeschlagen

Die letzten beiden Partien endete dabei 1:1. Vorausgegangen waren ein 0:0 und eine 0:1-Auswärtsniederlage. So waren sicherlich nur Optimisten auf viele Treffer an diesem Tag eingestellt. Vor allem, weil Westerhausen in der Vorwoche sträflich Chancen liegen ließ und es so nur zu einem 2:2 gegen Sangerhausen reichte. Und diese Partie hatte noch einige Nachwehen. So musste Marco Wagner auf einige angeschlagene Spieler verzichten und einige Wechsel in seiner Elf vornehmen, was dem Spiel aber keinen Abbruch tat. Schon mit dem Anstoß kam Westerhausen direkt wieder zu einem gefährlichen Abschluss, doch der Vollspannstoß durch Verteidiger Sebastian Hey rauschte in die Arme von Keeper Robby Richter.

Das nächste Raunen ging dann in der siebten Minute durch das Publikum und da waren die beiden ehemaligen Edelweißen auf Westerhäuser Seite im Blickpunkt: Victor-Ramon Roldan-Arias wurde auf dem rechten Flügel schön in Szene gesetzt, bugsierte den Ball vor den Kasten. Zwar verpassten in der Mitte alle Spieler, aber im Rückraum kam Erik Brahmann angerauscht, setzte das Leder aber nur auf die Oberkante der Latte.

Bäcker eröffnet Torreigen

Auch die nächste Szene sorgte wieder für einiges Raunen. Nach einem kurzen Eckball kam Marcelo Franceschi zum Abschluss - abgeblockt. Der Abpraller landete bei Hey, der nicht zum Schuss kam. Dafür sein Innenverteidigerkollege Kevin Zimmermann - Fußparade Keeper. Von dort kam der Ball zu Matheus Tosta. Der legte sich den Ball auf den rechten Fuß und traf die Latte. Sollte das Tor schon wieder wie vernagelt sein? Mitnichten, dieser Abpraller landete vor den Füßen von Marcus Bäcker. Der ließ sich nicht lange bitten und traf so zu dem 1:0 in der 14. Spielminute.

Danach aber fast die wieder kalte Dusche durch Arnstedt, welches einen Freistoß clever ausspielte und so tauchte plötzlich Michel Hennig vor Keeper Klötzer auf, spitzelte den Ball um ihn herum, welcher aber nicht mehr genug Zug Richtung Tor hatte und so geklärt werden konnte. Die nächste Szene hätte dann wieder ein Geschmäckle gehabt: Einen Ball über die Abwehr nahm Patrick Illiger gut mit, ging aber auch mit viel Wucht, und unter Mithilfe des Armes, in den Zweikampf mit Innenverteidiger Zimmermann, sodass dieser zu Fall kam und Illiger den Ball dann noch gefährlich Richtung Tor platzieren konnte - knapp vorbei (19. Minute). Westerhausen hatte nun die nächste gute Chance durch Roldan-Arias. Er verzog aber knapp. Das 2:0 fiel trotzdem kurz danach.

Bäcker schickte eben jenen Roldan-Arias schön in den Raum. Dieser brachte den Ball platziert auf Mittelstürmer Nick Schmidt und der traf (28.). In der folgenden Phase hatte Arnstedt dann einige Standards, die Westerhausen aber gut überstand und sogar eine Vorentscheidung noch vor der Pause erzielen konnte. Schmidt spielte den Ball wunderschön auf den linken Flügel zu Franceschi. Der kleine Brasilianer tanzte seinen Gegenspieler aus und schlenzte das Leder mit seinem schwachen Fuß wunderschön ins lange rechte Eck (39.).

„Wir haben die Partie dominiert und so auch überzeugend gewonnen“

Kurz danach wurde es noch einmal im Westerhäuser Strafraum brenzlig, als Arnstedt einen Freistoß schnell ausspielte und Christian Hanne zu Fall kam, es aber keinen Strafstoß gab. Nach der Halbzeit machte Westerhausen schließlich auch recht schnell das 4:0 und brachte die Partie damit vorzeitig heim. Einen Konter schloss Victor-Ramon Roldan-Arias ins kurze Eck ab (53.). Arnstedt hatte dem nicht mehr viel entgegenzusetzen und so plätscherte das Spiel in der Folge vor sich hin. Und wenn Arnstedt mal vor dem Tor war, war immer wieder bei Klötzer Schluss. So war auch Trainer Marco Wagner nach der Partie sehr zufrieden mit der Leistung seines Teams. „Wir haben hier heute einen souveränen Sieg eingefahren und das trotz etlicher angeschlagener Spieler. Wir haben die Partie dominiert und so auch überzeugend gewonnen. Wir hatten nach der Pause zwar einen kurzen Schlendrian, haben es aber dennoch ordentlich zu Ende gespielt“, resümierte er.