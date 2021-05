Welche Top-Stars beim Meeting in Dessau antreten

Dessau - Der Ankündigung Anhalt Sports, noch einen Stabhochsprung-Star für das Leichtathletik-Meeting in Dessau verpflichten zu wollen, folgten zu Beginn dieser Woche Taten. Die Veranstalter gaben bekannt, dass der US-amerikanische Zweifach-Weltmeister Sam Kendricks am 21. Mai im Paul-Greifzu-Stadion starten wird, womit das Athletenfeld immer besser wird.

Die MZ zeigt, in welchen der 13 Disziplinen die größten Stars zu erwarten sind.

Speerwurf/Männer

In keiner anderen Disziplin ist Deutschland so stark. Und in diesem Jahr kommt es in Dessau endlich zum Duell der Giganten: Olympiasieger Thomas Röhler gegen Weltmeister Johannes Vetter. Neben den beiden besten Werfern der letzten Jahre werden mit Bernhard Seifert und Julian Weber noch zwei weitere starke Deutsche dabei sein. Der Meetingrekord von Sergej Makarow (90,86 Meter, 2002) könnte fallen.

Weitsprung/Frauen

Malaika Mihambo ist das Aushängeschild der deutschen Leichtathletik. Die beste Weitspringerin der Welt wird zum dritten Mal in Folge in Dessau dabei sein. Und die charismatische 27-Jährige hält auch den Stadionrekord mit 7,05 Metern (2019). Im Vorjahr flog sie mit verkürztem Anlauf auf 7,03 Meter. Alleine wegen Mihambo lohnt sich das Einschalten.

Stabhochsprung/Männer

Wie erwähnt, hat Anhalt Sport in dieser Woche mit Kendricks noch einen Top-Athleten verpflichtet. Der US-Amerikaner wurde 2017 und 2019 Weltmeister und gewann Bronze bei Olympia 2016. Mit den beiden Polen Piotr Lisek und Pawel Wojciechowski sind zwei weitere Medaillengewinner von Großereignissen dabei.

Hochsprung/Frauen

Yaroslava Mahuchikh und Yuliya Levchenko gehören aktuell zum Nonplusultra des Hochsprungs und sind die einzigen Frauen, die 2020 die Höhe von zwei Metern überwunden haben. Auch in Dessau haben sie sich ein spannendes Duell bis zum Meetingrekord von 1,97 Meter geliefert. In zwei Wochen sind sie wieder da - und wollen die zwei Meter knacken.

100 Meter Hürden/Frauen

Im Finale der Europameisterschaften 2018 trennten Siegerin Elvira Hermann und die deutsche Top-Sprinterin Cindy Roleder auf Platz drei nur eine Zehntelsekunde - beim Meeting werden beide wieder aufeinandertreffen. Wahl-Hallenserin Roleder wird dabei zum ersten Mal nach der Geburt ihrer Tochter starten. (mz)