Was sich Marvin Bollinger für die Mehrkampfmeisterschaften vornimmt

Halle (Saale)/MZ - Diese 7.777 Punkte sollen nicht sein letztes Wort gewesen sein. Marvin Bollinger vom SV Halle tritt bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften am Wochenende in Wesel an, um seine im Frühsommer aufgestellte Bestmarke zu pulverisieren.

