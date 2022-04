Was Andreas Broska für Sachsen-Anhalts Leichtathletik plant

Halle (Saale)/MZ - Andreas Broska kommt in Uniform aus Berlin nach Halle. Es hat dienstlich wieder einmal etwas länger gedauert. Der 29-Jährige ist Kommissar im Hauptberuf und - frisch gewählt - Präsident des Leichtathletik-Landesverbandes im Ehrenamt. In der Geschäftsstelle in Halle hat MZ-Redakteurin Petra Szag mit dem passionierten Hobbyläufer darüber gesprochen, was er sich für seine - zunächst einmal vierjährige - Amtszeit vornimmt und wie er die Entwicklung der Top-Athleten im Land einschätzt.