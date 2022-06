Was die Jugendspielgemeinschaft Bennstedt/Großgräfendorf so erfolgreich macht

Die Spielgemeinschaft Großgräfendorf/Bennstedt holte sich in dieser Saison den Titel des Landesmeisters.

Merseburg/MZ - Das Wetter meinte es schon zu gut. Deshalb suchten sich die Zuschauer am Rande lieber ein schattiges Plätzchen. Viel trinken und möglichst wenig Bewegung war angesagt. Auf dem Sportplatz in der prallen Sonne und bei brütender Hitze liefen dagegen die Jungs in den hellen Trikots wie aufgezogen.