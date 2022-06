Warum sich der SV Bräunrode aus der Landesklasse verabschiedet

Bräunrode zieht die Mannschaft zurück und kickt künftig gemeinsam mit Edelweiß Arnstedt II in der Kreisoberliga. Welche Gründe für den Rückzug sprechen.

Bräunrode/MZ - Der 12. Juni 2022 wird unzweifelhaft in die Geschichte des SV Bräunrode eingehen. Vor knapp einer Woche traf Florian Schulz gegen den SV Baalberge im Kampf um Punkte in der Fußball-Landesklasse zum 2:1, am Ende hieß es 2:2. Die Elf vom Brandholz beendete die Saison auf Rang acht.