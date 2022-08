Athletin aus Sylda war eine der größten Zukunftshoffnungen Warum Leichtathletik-Supertalent Lucie Kienast Halle verlässt

Lucie Kienast will ab sofort in Frankfurt am Main trainieren. Für den Leichtathletik-Standort Halle ist das ein herber Schlag ist. Warum das Supertalent geht und welche Folgen der Abgang hat.