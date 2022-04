Warum Halles Panther gegen Glauchau keinen Stich sahen

Halle (Saale)/MZ - Der Sonntag ist, man mag’s kaum glauben, bei den USV-Handballern allseits verhasst. „Wir sind Samstagskinder“, sagt Pierre Sogalla mit einem Augenzwinkern. Wenn Spiele in ihrer Mitteldeutschen Handball-Oberliga einen Tag später im Terminplan stehen, dann gehen diese meist in die Hose. So auch am vergangenen Wochenende: Der Schlagabtausch am Sonntag mit Glauchau in Meerane endete mit einer bitteren 24:32-Pleite.