Chemnitz/MZ - Minutenlang tigerte Jan-Hennig Himborn am Samstagabend hin und her. Mal vor der Auswechselbank, mal dahinter. Mal mit den Armen vor der Brust verschränkt, mal hinter dem Rücken. Im Handball-Bundesligaderby zwischen dem BSV Sachsen Zwickau und dem SV Union Halle-Neustadt war in der Chemnitzer Richard-Hartmann-Halle in der ersten und spielentscheidenden Phase der zweiten Halbzeit ein Wildcats-Sportchef und -Interimstrainer zu sehen, dessen innere Unzufriedenheit sich immer mehr nach außen kehrte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.