Warum der SC Magdeburg bei der Club-WM in Leihtrikots spielt

Dammam/dpa - Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg musste zum Auftakt der Club-WM in Saudi-Arabien in Leihtrikots auflaufen. Beim Umstieg von in Frankfurt hatten es einige Koffer nicht in die nächste Maschine geschafft - unter anderem die mit den Trikots.

Deshalb trat der SCM am Dienstagnachmittag im ersten Spiel des Super Globe gegen Sydney University in Leihtrikots des saudischen Verbands an, die notdürftig mit Rückennummern und Vereinslogo beflockt worden waren. Die noch fehlenden Koffer sollen am Dienstagabend eintreffen, sodass das zweite Gruppenspiel gegen Khaleej am Donnerstag in gewohnten Shirts gespielt werden kann.