Vorerst letzter Langlauf-Weltcup in Dresden: Wie plant die Stadt in Zukunft?

Bodenmais/Dresden/dpa - Der Langlauf-Weltcup in Dresden am 18. und 19. Dezember wird vorerst der letzte dort sein. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, endet mit der fünften Auflage der Vertrag des Deutschen Skiverbandes (DSV) mit dem Weltverband Fis zum Veranstaltungsort Dresden mit den Wettbewerben im Sprint und Teamsprint.

Ob es künftig weitere Weltcups in der sächsischen Landeshauptstadt geben wird, ist offen. In der Saison 2022/2023 gehört Dresden nicht zu den Veranstaltungsorten.

Dresden will weiterhin Wintersport-Events ausrichten

Der Freistaat Sachsen ist sehr interessiert daran, weiterhin einen Langlauf-Weltcup auszurichten, wurde am Donnerstag beim Forum Nordicum der nordischen Skisportjournalisten in Bodenmais bekannt. Dazu gibt es mehrere Ideen. So wäre ein sächsisches Weltcup-Wochenende gemeinsam mit einem Weltcup in einer anderen Disziplin denkbar. Aber auch ein Weltcup in Dresden alle zwei Jahre oder an einem anderen sächsischen Standort werden diskutiert.

Bei der vorerst letzten Auflage im kommenden Winter wird die Piste am Dresdner Königsufer 22 Tage auch für den Schul- und Breitensport offen gehalten. Am 28. Dezember gibt es zudem eine Snow-Volleyball-Meisterschaft.