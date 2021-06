Von der Bode an die Elbe

Westerhausen/Thale - Rudern im Harz? Eher selten. Ruderinnen aus dem Harz? Aber sicher. Mittlerweile sind Sandrine Bartos aus Westerhausen und die Thalenserin Stella Kreft so gut, dass sie ab Donnerstag in Essen nach dem Deutschen Meistertitel der AK 17 greifen. Zwar nicht zusammen in einem Boot, aber mit einem fest identischen Weg der Entwicklung.

Wechsel an das Sportgymnasium mit einschneidenden Veränderungen

„Ich habe Handball gespielt“, so die aus Westerhausen stammende Sandrine Bartos. Kein Wunder, war doch Vater Torsten Übungsleiter. Auch Stella Kreft war Handballerin. „Aber nicht so gut wie Sandrine“, sagt sie bescheiden. Doch als die Magdeburger Talentescouts vor drei Jahren im Europagymnasium Thale vorbeischauten, müssen beide einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Allerdings nicht als Handballerinnen, sondern als Ruderinnen. Als feststand, dass sie zum Sportgymnasium wechseln dürfen, hat es doch noch einige Zeit des Nachdenkens gegeben. „Es ändert sich ja doch einiges. Man sieht die Eltern nicht mehr jeden Tag, lässt seine Freunde zurück und an den Ablauf muss man sich erst gewöhnen“, so Sandrine Bartos. 5.45 Uhr klingelt der Wecker, Frühstück in der Mensa, Unterrichtsbeginn 7 Uhr. Letztes Klingelzeichen 13 Uhr oder 14.45 Uhr, Training bis 17.30 Uhr. Sechsmal wird pro Woche fleißig trainiert.

„Wir wissen aber nicht, ob die anderen Clubs wirklich ihre stärksten Besatzungen geschickt haben“

„Die ersten zwei, drei Monate waren schon hart“, sagt Stella Kreft. Und verhehlt nicht, auch mal ans Aufgeben gedacht zu haben. „Aber Sandrine und ich haben uns gegenseitig immer wieder aufgebaut.“ Nun also winkt der Meistertitel. Nach langer Wettkampfpause waren die beiden vor zwei Wochen bei der Regatta in Hamburg gefordert. Und schafften den Sprung aufs oberste Treppchen. Sandrine Bartos sogar zweimal. Im Doppelzweier mit Clara Winter sowie im Doppelvierer. Stella Kreft und ihre Mitstreiterinnen fuhren der Konkurrenz im Vierer ohne davon.

Beide mussten sowohl im Vorlauf ran, als auch im Endlauf. „Ja, die Ergebnisse machen uns schon irgendwie zu Favoriten für Essen“, sagt Sandrine Bartos. „Wir wissen aber nicht, ob die anderen Clubs wirklich ihre stärksten Besatzungen geschickt haben“, ergänzt Stella Kreft. Das da plötzlich noch ein Boot auftauche, wie Kai aus der Kiste, sei nicht auszuschließen. Bis zum Sonntag der Vorwoche waren beide Mädchen, sie besuchen die zehnte Klasse, noch einmal kurz bei ihren Familien. Und kurz beschreibt es tatsächlich trefflich. Denn auch samstags wird in Magdeburg auf einem Seitenarm der Elbe trainiert. „Danach habe ich Sandrine abgeholt“, so Vater Torsten Bartos. Und Sonntag wieder nach Magdeburg gebracht.

Stella Kreft hat den Fahrdienst quasi gegenüber der Sportschule. Ihre ältere Schwester absolviert in der Landeshauptstadt eine Ausbildung. Seit dem 14. Juni liegt der Fokus indes voll auf der Deutschen Meisterschaft.

„Wenn man in der U 19 Deutscher Meister wird, darf man zum Baltic-Cup“

Da geht es nicht nur ums Trainieren, sondern auch um die Ernährung. „Zum Frühstück nehmen wir was vom Büffet und zum Mittagessen haben wir die Auswahl zwischen vier Gerichten“, erklärt Sandrine Bartos. Und zum Unterricht gehöre neben den Fächern, die auch an anderen Schulen unterrichtet werden, noch Ernährungskunde. „Wir können aber auch spezielle Berater fragen“, ergänzt Stella Kreft. Bisher haben die beiden 15-Jährigen nur an Wettkämpfen in Deutschland teilgenommen. „Wenn man in der U 19 Deutscher Meister wird, darf man zum Baltic-Cup“, wirft Stella Kreft einen Blick voraus.

Wie es nach der Schule weitergeht, wollen beide von der sportlichen Entwicklung abhängig machen. Das Abitur steht für die Mädchen aus dem Harz in der 13. Klasse an. Das ist dem Trainingsumfang geschuldet. Denn am Abend noch Hausaufgaben machen und den nächsten Tag planen, steht auch auf dem Zettel.