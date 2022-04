Vier Masken im Gepäck: Lea Gruber will trotz Nasenbeinbruch für Wildcats spielen

Lea Gruber hat sich das Nasenbein gebrochen, will aber nicht pausieren.

Halle (Saale)/MZ - Es ist ein Experiment in vierfacher Ausführung. Weil die Regelhüter des Frauenhandballs Carbonmasken nicht gestatten, war in dieser Woche Tüfteln angesagt. „Wir mussten schauen, was erlaubt ist“, erzählt Lea Gruber, Spielerin von Erstligist Union Halle-Neustadt.