Viel Feuer und noch mehr an Chancenfrust

Westerhausen/MZ - Am Sonntag trennte sich Verbandsligist SV 1890 Westerhausen mit einem 2:2 vom VfB Sangerhausen.

Im Vergleich zur Vorwoche stellte Trainer Marco Wagner sein Team wieder auf einigen Positionen um. So fehlten Marcel Fricke, Max Köhler und auch Lukas Ferchow. Für dieses Trio begannen Roldan-Arias, Bäcker sowie Zimmermann. Von Beginn an bestimmte Westerhausen die Partie und ging direkt nach dem Anschluss fast in Führung. Doch Marcelo Franceschis Schuss konnte grade noch um den Pfosten gelenkt werden. Da waren kaum 15 Sekunden gespielt. Auch in der Folge erspielte sich Westerhausen mehr und mehr Feldvorteile. Sangerhausen hatte in der sechsten Minute gehörig Dusel, dass Kapitän Philipp Olbricht nicht des Feldes verwiesen wurde für sein hartes Einsteigen gegen Franceschi. Die harte Gangart setzte Westerhausen in der Folge mehr und mehr zu und das Spiel wurde immer unruhiger.

Der Faden wurde etwas verloren

In dieser Phase konnte sich Sangerhausen bei Schlussmann Brünoth bedanken, der gegen Kolzenburg, Hey und Co immer wieder zur Stelle war. Zwei gefährliche Aktionen konnten zudem in aus höchster Not auf der Linie geklärt werden. So war es schließlich der Gast, der durch einen Freistoß in Führung ging. Westerhausen schlief vor dessen Ausführung und Kevin Schäffner nutzte das (22.). Westerhausen machte in der Folge weiter, wenn auch der Faden etwas verloren wurde. Kurz nach Wiederbeginn hatte der VfB das 2:0 auf dem Fuß, doch Klötzer verkürzte stark. Um Stoßstürmer Philipp Glage kam der VfB gegen das weit aufgerückte Westerhausen immer wieder zu Chancen, sodass auch der Torjäger das 2:0 erzielte (51.).

Kurz danach hielt Brünoth wieder stark gegen Franceschi und lenkte den Ball noch an den Pfosten. Nun war Westerhausen vollkommen von der Rolle und hatte starke Probleme, das eigene Spiel aufzuziehen. So dauerte es bis zur 75. Minute. Nach einem abgewehrten Freistoß kam der Ball erneut zu Hey, der das Leder aus 16 Metern flach ins linke untere Eck schoss.

Nur zwei Minuten bis zum Ausgleich

Jetzt war Westerhausen wieder hellwach und wurde vom Publikum nach vorn gepeitscht. Es dauerte nur zwei Minuten, bis der Ausgleich fiel. Nach einem abgewehrten Eckball war plötzlich Victor-Ramon Roldan-Arias frei vor dem Tor und köpfte ins rechte Eck ein. Und nun hatte der VfB richtige Probleme und beide Teams spielten mit offenem Visier, Westerhausens Torjäger Denis Neumann traf den Ball zuerst nicht richtig in glänzender Position und kurze Zeit später wurde gegen den Torjäger von Sylla auf der Linie geklärt. Kurz vor Schluss ging dann auch noch ein Kopfball von Roldan-Arias an die Latte.

In der fünften Minute der Nachspielzeit gab es noch einen Freistoß, aber auch den konnte der diesmal glücklose Neumann nicht nutzen. Weiter geht es nun für die Teams am kommenden Wochenende. Dabei geht es für Sangerhausen gegen Farnstädt und Westerhausen erwartet am Samstag Edelweiß Arnstedt. Dies wird mit Sicherheit die nächste hitzige Partie auf dem Wolfsberg.