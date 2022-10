Viel Arbeit für Trainerin Schneider: Wildcats müssen lange EM-Pause nutzen

Metzingen/Halle (Saale)/MZ - Viel zu früh kommt sie, die lange EM-Pause. Nach gerade einmal fünf Spielen in der Handball-Bundesliga sollen ihre Wildcats viereinhalb Wochen die Füße stillhalten, bis es weitergeht. So hat die Trainerin des halleschen Erstligisten Katrin Schneider bisher argumentiert. Nach der 25:30-Niederlage am Samstagabend in Metzingen räumt sie ein, mittlerweile anders darüber zu denken. „Vielleicht“, sagt sie, „kommt die Pause jetzt gerade recht“.