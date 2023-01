Halle (Saale)/MZ - Gespielt wurde beim VfL Halle 96 am Wochenende nicht. Die Heimpartie am Samstag in der Fußball-Oberliga gegen den VfB Krieschow sowie alle weiteren geplanten Spiele im Stadion am Zoo wurden wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.

