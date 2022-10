Torwart Elm patzt, aber Martin Ludwig bringt VfL Halle 96 noch den Sieg

Halle (Saale)/MZ - Ob es nun ein Dankesgeschenk an die Torschützen gibt - etwa in Form eines Kaltgetränks - so weit hatte Janek Elm Minuten nach Abpfiff noch nicht gedacht. „Einen ausgeben? Mal schauen, wie ich mich revanchiere“, sagte der Torhüter des VfL Halle 96 nach dem Heimsieg am Sonntag in der Fußball-Oberliga gegen den SC Freital (3:2).