Großer Umbruch beim BSV Ammendorf: Nicht nur Kapitän Martin Wehlert geht

Halle (Saale)/MZ - Wenn am Saisonende keine großen Tabellensprünge mehr möglich sind, ist die Bedeutung der Spiele überschaubar. Etwa, wenn an diesem Freitagabend (19 Uhr) der Sechste BSV Ammendorf den Fünften 1. FC Bitterfeld-Wolfen in der Meisterrunde der Verbandsliga empfängt. Für BSV-Kapitän Martin Wehlert ist es dennoch eine besondere Partie. Das letzte Heimspiel der Saison ist für den 33-jährigen Führungsspieler das letzte seiner Karriere.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<