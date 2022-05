UHC-Meistertrainer Ulrich Zubler ist zu Gast in Weißenfels

Ulrich Zubler führte einst die Herren des UHC Weißenfels zum Meistertitel. Warum sich der Ex-Coach gerne an diese Zeit erinnert.

Weissenfels/MZ - An die entscheidenden Momente erinnert sich Ulrich Zubler noch, als wäre alles erst gestern passiert. Dabei liegt es schon mehr als anderthalb Jahrzehnte zurück, dass der Schweizer in der Stadthalle einen der schönsten Erfolge in seiner langen Karriere feiern konnte: 2005 führte Ullrich Zubler als Coach die Floorballherren des UHC Weißenfels zur Deutschen Meisterschaft.