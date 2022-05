Trainerwechsel und eine Wette: Shanice Craft greift noch einmal neu an

Halle (Saale)/MZ - Wie achtlos hingeworfen sieht er aus, der Besen im Diskuswurfring. Und doch ist das Utensil ebenso wie der Medizinball dort von Trainerin Katja Schreiber wohlüberlegt platziert worden. Mit beider Hilfe soll Shanice Craft in dieser Übungseinheit an Halles Brandbergen an ihrer Drehbewegung vor dem Abwurf der Scheibe arbeiten. Um sich über das linke Bein mehr abzudrücken, so die Idee der Trainerin, muss ihr Schützling über die improvisierte Hürde springen.