Trainer René Behring zieht trotz Niederlage positives Fazit bei Blau-Weiß Zorbau

Zorbau/MZ - Am Ende ist die Serie dann doch gerissen. Im letzten Spiel der Saison 2021/2022 musste Blau-Weiß Zorbau gegen den FC An der Fahner Höhe ein 2:3 hinnehmen. Damit zogen die Gäste in letzter Minute noch am Team von Trainer René Behring vorbei. Doch was bleibt ist, dass die Blau-Weißen mit Rang 13 ihr bestes Ergebnis in der Oberligageschichte erreichten.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<