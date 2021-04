Trainer Daniel Ferl muss wieder gehen

Merseburg - Gerade einmal gut ein Jahr und fünf Monate hat die sportliche Ehe zwischen Cheftrainer Daniel Ferl und dem 1. FC Merseburg gehalten. Nun gehen beide Seiten getrennte Wege. „Wir hatten einige Meinungsverschiedenheiten. Das war belastend für unsere Gespräche“, antwortet Daniel Ferl auf die Frage nach den Gründen für seinen Abschied beim Oberligisten.

Es habe Spannungen zwischen dem Vorstand und dem Trainer gegeben, war außerdem zu hören. Aussagen, die Vereinschef Uwe Fruhen nicht kommentieren wollte. Eines scheint jedoch festzustehen: An ihm hat es nicht gelegen, dass der Vertrag mit dem einstigen Zweitligaspieler nicht verlängert wurde. Vielmehr entschied sich der gesamte Vorstand gegen ein weiterführendes Engagement von Daniel Ferl.

Intern war zu vernehmen, dass vor allem wirtschaftliche Gründe eine Rolle gespielt hätten. Fakt ist, dass die Coronapandemie auch am 1. FC Merseburg nicht spurlos vorbeigegangen ist. Will man auch in der kommenden Saison in der Oberliga konkurrenzfähig bleiben, sind finanzielle Korrekturen in den Amateurverträgen nicht auszuschließen. Auch der 1. FC Merseburg kann nicht über seine Verhältnisse leben. Wünsche nach möglichen Neuverpflichtungen können daher nur äußerst begrenzt erfüllt werden.

1. FC Merseburg sucht einen neuen Trainer

Das Ende von Daniel Ferl hat sich in der Region schnell herumgesprochen. Aktuell beschäftigt sich der Vorstand mit mehreren Bewerbern für das Traineramt. „Wir werden uns in nächster Zeit mit allen Kandidaten treffen und herausfiltern, wie sie unseren Verein vorwärts bringen wollen“, erklärt Uwe Fruhen mit Blick nach vorn. Auf der Suche ist der Klub zudem auch nach einem neuen sportlichen Leiter, der die Nachfolge von Christian Meyer, den Daniel Ferl einst aus Leipzig geholt hatte, antritt.

Einige Personalentscheidungen sind bei den Merseburgern bereits gefallen. So verlängert Kapitän Sebastian Dräger seinen Vertrag bei den Merseburgern. Auch Abwehrstratege Stefan Ronneburg bleibt dem FC erhalten. Zu vernehmen war außerdem, dass das Eigengewächs Benedikt Strauchmann dem Verein erhalten bleibt. Allzu viel Zeit sollten sich die Merseburger bei ihrer Trainersuche und den Vertragsverlängerungen allerdings nicht lassen. Nicht nur, weil andere Vereine schon sehr aktiv sind, sondern auch, weil man die neue Saison sicher nicht erst auf den letzten „Drücker“ vorbereiten will. (mz/Olaf Wolf)