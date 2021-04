Torjäger Sofiane Batoure verlässt Halle

Sofiane Batoure (l.) schoss 18 Tore für Blau-Weiß Dölau in der Verbandsliga.

Halle (Saale) - Fußball-Verbandsligist Rot-Weiß Thalheim hat sich erneut personell beim Ligarivalen Blau-Weiß Dölau bedient. Nach Offensivdribbler Dustin Jurkiewicz und Abwehrmann Kassoum Mounkaila im vergangenen Sommer wechselt nun Torjäger Sofiane Batoure zum Bitterfeld-Wolfener Ortsteilklub.

Der Mann aus dem Niger war in der Winterpause 2018/19 nach Dölau gewechselt. In 32 Verbandsligaspielen machte er seitdem 18 Tore. Zuvor war der heute 27-Jährige beim Stadtrivalen BSV Ammendorf aktiv, die er in der Saison 2017/18 mit 23 Toren zum Verbandsligatitel schoss. (mz)