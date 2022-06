Tommy Kind zieht es zum Ex-Trainer: VfL 96 Halle verliert seinen Torgaranten

Tommy Kind verlässt den VfL Halle in der Oberliga.

Halle (Saale)/MZ - Zum Abschied gab es diesmal ein besonderes Geschenk. Im vergangenen Jahr hatte der Traditionsverein VfL Halle 96 sein 125-jähriges Bestehen gefeiert und zu diesem Anlass Medaillen angefertigt. Je eine dieser Plaketten erhielt nun die fünf Spieler, die den Fußball-Oberligisten nach dieser Saison verlassen, am Sonntag vor dem letzten Heimspiel gegen Bischofswerda - Endstand 1:2. Die Medaillen, so war zu hören, tragen sogar ein wenig Gold in sich.