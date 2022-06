Tommy Kind verabschiedet sich mit 30. Saisontor vom VfL Halle 96

Halle (Saale)/MZ - Reden über seine letzten Minuten im VfL-Dress vom Samstag, wie er doch noch die 30-Tore-Marke in der Oberliga knackte und was er sich für die kommende Spielzeit vornimmt, das tat Tommy Kind gern. Es musste aber schnell gehen: „Unser Flieger nach Malle geht gleich. Wir sind schon am Gate“, meldete sich der Torjäger von Halle 96 direkt vom Flughafen Leipzig-Halle.

