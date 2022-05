Thara Sieg spielt mindestens ein weiteres Jahr für die Wildcats

Thara Sieg soll in der 3. Liga und der Bundesliga für die Wildcats zum Einsatz kommen.

Halle (Saale)/MZ - Der SV Union Halle-Neustadt plant weiter mit Thara Sieg. Die 21-Jährige hat ihren Vertag bei den Wildcats um zwei Jahre verlängert. Allerdings gibt es für beide Seiten schon nach einer Saison die Möglichkeit, den Vertrag vorzeitig zu beenden.

Die junge Torhüterin soll im Juniorteam der Wildcats in der 3. Liga auflaufen, aber auch Spielzeiten in der Bundesliga-Mannschaft von Trainerin Katrin Welter erhalten. Dort steht das Torhüterinnen Duo in Anica Gudelj und Lara Lepschi bereits fest.

Neben ihrer Handballkariere studiert Sieg an der Martin-Luther-Universität in Halle. „Der Verein, die Fans und das ganze Umfeld passt. Ich kann Handball un mein Uni-Leben hier sehr gut kombinieren“, sagte die Torhüterin über ihre Vertragsverlängerung.