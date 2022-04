Teure Reise: Alexander Schüller testet Olympia-Bobbahn in China

Halle (Saale)/MZ - Am Ende ist es doch noch einmal hektisch geworden. Bevor Alexander Schüller am Montag die lang herbei gesehnte Reise nach China antreten durfte, um mit seinen Bob-Kollegen um Starpilot Francesco Friedrich die neue Olympiabahn in Yanqin zu testen, musste der Anschieber vom SV Halle einige Behörden und Labore abklappern.