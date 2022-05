Team Sachsen-Anhalt in Tokio: Die zwölf Olympia-Starter und ihre Chancen

Zwölf Athleten aus Sachsen-Anhalt kämpfen bei den Olympische Spiele in Tokio in fünf Sportarten um Medaillen. Wir stellen sie vor.

Zum deutschen Olympia-Aufgebot in Tokio gehören auch zwölf Athletinnen und Athleten aus Sachsen-Anhalt.

Halle (Saale)/Tokio - Das Sachsen-Anhalt-Team, das ab diesem Freitag in Tokio 18 Tage lang um olympische Medaille kämpfen wird, ist - zugegeben - nicht so groß wie in den Jahren zuvor. Von den vielen Athleten unterschiedlichster Disziplinen, die einst den Kampf um die Startplätze aufgenommen hatten, konnten sich zwölf letztlich durchsetzen. Doch die Chancen, mit Medaillen zurückzukommen, sind nicht schlecht.