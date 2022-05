Trotz aller Verzweiflung: Wildcats werden gegen Metzingen wieder spielen

Halle (Saale)/MZ - Es ist der letzte und verzweifelte Ausweg in einer fürchterlichen Lage. Die Wildcats werden am Mittwochabend nicht zum Bundesliga-Heimspiel gegen Handball-Meister Borussia Dortmund antreten, schenken die Punkte kampflos an den Gegner ab. Ein einmaliger Akt, zumindest so weit das die Entscheidungsträger von Union Halle-Neustadt überblicken können. Aber er ist schlicht alternativlos.