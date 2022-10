Sieglose Wildcats machen immer die gleichen Fehler

Halle (Saale)/MZ - Das zweifellos schmerzhafte Déjà-vu ging in die Verlängerung: 24 Stunden nach dem 24:27-Pokal-Aus gegen Blomberg-Lippe hielt Trainerin Katrin Schneider ihren Wildcats per Videoanalyse den Spiegel vor, zeigte den Erstliga-Handballerinnen, was sie alles falsch gemacht haben.