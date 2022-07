Bayerin Cara Reuthal und Nordlicht Lotta Woch erzählen, warum es sie zum Bundesligisten nach Halle verschlagen hat. Was sie außerhalb der Halle mögen.

Halle (Saale)/MZ - Der Heidesee am Rand von Halle mit seinem Sandstrand ruft einige schöne Erinnerungen hervor: bei Cara Reuthal, die aus Bayern stammt und als Beachhandballerin bei den „CaiPiranhas“ in Bartenbach ihren Sport praktisch in zweiter Leidenschaft als Urlaub auslebt, und auch bei Lotta Woch aus dem hohen Norden.