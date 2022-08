Kapitänin, Hierarchie, Teambuilding: Die neuen Wildcats sind gerüstet

Union Halle-Neustadt arbeitet in einem Trainingslager in Bad Blankenburg an der Form. Was Trainerin Schneider gefällt und wer den Erstligisten nun anführt.

Bad Blankenburg/MZ - Nur die Harten, sagt man, kommen in den Garten. Da auch in der Bundesliga enorme Widerstandsfähigkeit gefragt ist, scheuen sich Halles Erstliga-Handballerinnen nicht davor, in der eiskalten Schwarza nahe der Landessportschule in Bad Blankenburg zu kneippen - so kann Regeneration auch gehen.