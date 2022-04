SV-Talent Magnus Zimmermann schafft es mit dem Diskus zur U20-EM

Mannheim/Halle (Saale)/MZ - Vor drei Jahren hat Magnus Zimmermann einen Zettel beschrieben. Auf dem hielt der Diskuswerfer fest, was er sich vornimmt für die Zukunft. 2021 waren das: 62 Meter schaffen. Und: Teilnahme an der U-20-EM. Seit der Juniorengala am Wochenende in Mannheim kann er nun auch hinter dem zweiten Punkt ein Häkchen machen. Der 18-Jährige verbesserte in dem Qualifikationswettkampf seinen Hausrekord nicht nur um 76 Zentimeter auf 63,29 Meter, als Sieger bekam er das Ticket nach Tallinn noch obendrauf.