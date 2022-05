Staigys Schuss ins Glück: Blau-Weiß Farnstädt kämpft weiter um Klassenerhalt

Blau-Weiß Farnstädt sicherte sich durch einen späten Treffer in der 80. Minute drei wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Merseburg/MZ - Warum die Flutlichtanlage im Abendspiel am Freitag auf der Otto-Wolf-Kampfbahn in Farnstädt zwischen den gastgebenden Blau-Weißen und dem FSV Barleben nicht zum Einsatz kam, blieb nicht nur am Spieltag eine zentrale Frage. Dabei wäre etwas mehr Licht besonders zum Spielende hin der Begegnung durchaus dienlich gewesen.