SSC Weißenfels spielt nach 2:0-Führung noch 2:2 gegen Blau-Weiß Zorbau

Weissenfels/MZ - Eigentlich haben Derbys immer eine besondere Brisanz. Gerade die Begegnungen zwischen dem SSC Weißenfels und Blau-Weiß Zorbau können das für sich in Anspruch nehmen. Man erinnere sich: Vor zwei Jahren, die Blau-Weißen spielten damals noch in der Verbandsliga, hatte es in Zorbau unschöne Szenen zwischen beiden Fanlagern gegeben. Das Spiel konnte damals zu Ende gespielt werden, Zorbau gewann und stieg später in die Oberliga auf.