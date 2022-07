Drohen durch die steigenden Energiepreise Hallenschließungen?

Halle/Mz - Es ist eine vage Anweisung, quasi ein inständiger Aufruf, den die Stadt Halle ihren etwa 190 Sportvereinen mit auf den Weg in die kommenden Monate gegeben hat: „In Anbetracht der globalen Herausforderungen nimmt die Bedeutung von Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit und klimabewusstem Handel jedoch einen immer größeren Stellenwert ein […] Umso wichtiger ist es daher, sparsam und ressourcenschonend zu handeln.“ So pauschal stand es in einem Schreiben, dass bei den Klubs am vergangenen Wochenende einging.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<