Spiel kurzfristig verlegt: Gisa Lions erhalten Heimrecht im Pokal zurück

Halle (Saale)/Göttingen/MZ - Der Saisonstart der Gisa Lions verschiebt sich: Die eigentlich für Samstag, 18. September geplante Zweitrunden-Partie im Basketball-Pokal bei den Veilchen Ladies aus Göttingen wurde verschoben.

Wie beide Klubs mitteilten, findet das Spiel nun am 14. Oktober um 18 Uhr in der SWH-Arena in Halle statt. Denn die Gisa Lions erhalten durch die Verlegung ihr Heimrecht zurück, das sie zuvor an die Gegnerinnen abgetreten hatten, weil am eigentlichen Spieltermin die heimische Halle durch den Chemiepokal der Boxer belegt war.

Die Verlegung des Spiels wurde nötig, weil Göttingens Jenny Crowder für die deutsche 3x3-Nationalmannschaft berufen und abgestellt wurde. Weil die Lions der Verlegung zustimmten, findet die Partie nun doch - wie eigentlich ausgelost - in Halle statt.

Für die Gisa Lions beginnt die Saison mit dem ersten Bundesliga-Spieltag am 26. September bei Aufstieger Rheinland Lions um 16 Uhr.