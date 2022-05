Spergaus Trainer meldet sich gegen HSV Haldensleben nach Corona-Pause zurück

In der Verbandsliga Sachsen-Anhalt wird am Wochenende wieder gespielt. (Symbolbild)

Merseburg/MZ - Die Covid 19-Erkrankung mit der zugehörigen Quarantäne hatte den Spergauer Trainer Luchien Zwiers fast drei Wochen außer Gefecht gesetzt, so dass er sein Team in den Heimspielen gegen Staßfurt (20:24) und Wolfen (30:22) nicht betreuen konnte. Im anstehenden Auswärtsspiel beim HSV Haldensleben, das am Sonnabend um 17 Uhr in der Ohrelandhalle angepfiffen wird, sitzt der Coach nun wieder auf der Bank.