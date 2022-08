So lief der Domstadt-Cup für die ersatzgeschwächten Wildcats aus Halle

Fritzlar/Halle (Saale)/MZ - Der Lerneffekt sollte im Vordergrund stehen. Aber auch was die Ergebnisse angeht, schlugen sich die Wildcats beim top besetzten Domstadt-Cup im hessischen Fritzlar achtbar. Nur im ersten Spiel der Vorrunde am Samstag waren die Unionerinnen noch nicht ganz auf der Höhe und unterlagen Bundesliga-Konkurrent HSG-Bensheim-Auerbach nach zwischenzeitlicher 6:2-Führung am Ende deutlich mit 14:27.