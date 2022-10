So läuft der Mitteldeutsche Marathon am Sonntag

In Halles City wird am Sonntag wieder fleißig gelaufen.

Halle (Saale)/MZ - Zum 19. Mal nehmen am Sonntag Hobby-Läufer den Mitteldeutschen Marathon in Angriff. Die Königsdisziplin führt von Leipzig nach Halle. Zudem bieten die Veranstalter um André Cierpinski rund um den halleschen Marktplatz auch kürzere Strecken an. Die MZ beantwortet Fragen zu dem Sportevent.