Sieg im Topspiel! SC Magdeburg gewinnt klar bei Rhein-Neckar Löwen

Mannheim/dpa - European-League-Gewinner SC Magdeburg hat das Topspiel am 2. Spieltag der Handball-Bundesliga bei den Rhein-Neckar Löwen mit 28:25 (15:11) gewonnen. Die Gäste beherrschten die Partie am Sonntag vor 4000 Zuschauern von Beginn an und führten in der ersten Halbzeit phasenweise sogar mit sechs Toren.

Erst nach dem Wechsel konnten die Mannheimer, für die Kapitän Uwe Gensheimer elfmal erfolgreich war, besser gegenhalten. Bester Werfer beim Sieger, der nun 4:0 Punkte auf dem Konto hat, war Rechtsaußen Tim Hornke mit fünf Treffern.

Bereits am Samstag hatte Titelverteidiger THW Kiel mit dem 33:26 bei der MT Melsungen ebenfalls den zweiten Saisonsieg gelandet.