Sichere Deckung ist die Basis für Heimsieg der USV Panther

Halle (Saale)/MZ - Zehn Tore. Das klingt nach einer grandiosen Offensivleistung. Mit spektakulären Finten, geschickten Laufwegen, krachenden Würfen. Hat Tom Krzyson auch alles drauf. Die Basis seiner zweistelligen Trefferausbeute für die USV Panther im Heimspiel gegen Freiburg war aber sein Abwehrtalent. „Tom ist einfach in der Deckung sehr stark“, sagt Trainerin Ines Seidler. „Vier Tore hat er per Tempogegenstoß erzielt, weil er vorher in der Abwehr den Ball gewonnen hat.“

