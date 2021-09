Sechserpack trotz Unterzahl

Bernburg/MZ - Die Fußballer des SC Bernburg haben es am Samstag noch einmal so richtig krachen lassen. Mit dem 6:3 gegen Aufsteiger Blau-Weiß Farnstädt rückte das Team auf Platz drei vor.

Bliebe das bis zum Abschluss der Vorrunde in der Verbandsliga Süd am 11. Dezember so, hätten die Schützlinge von Benjamin Lehmeier den Klassenerhalt sicher und würden im nächsten Jahr um Meistertitel und Aufstieg spielen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Auch angesichts von nur drei Punkten Vorsprung auf Rang fünf, dann ginge es in die Abstiegsrunde, kann von Ausruhen keine Rede sein. Zumal schon am Freitag zum Auftakt von Teil zwei der Vorrunde in Halle Spitzenreiter Ammendorf auf die Bernburger wartet. Ammendorf hat bislang erst eine Niederlage kassiert - in Bernburg.

Doppelschlag gab dem Spiel die gewünschte Richtung

Gegen Farnstädt legten Lehmeiers Schützlinge vor 92 Zuschauern los wie die Feuerwehr und Kapitän Mario Hesse brachte seine Farben nach 19 Minuten in Führung. Doch wie gewonnen, so zerronnen. Schon sechs Minuten später glich Martin Keilhaupt aus. Erst kurz vor der Pause belohnten sich die Hausherren wieder für ihre Bemühungen. Mit einem Doppelschlag lenkten Leo Anton Hinrichsmeyer (42.) und Johannes Kühne (45.) das Spiel wieder in die gewünschte Richtung. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff geriet Bernburg in Unterzahl. Keeper Andrejs Klancevics kassierte bereits seine zweite Rote Karte in dieser Saison.

Klancevics hatte sich weit vor seinem Tor ein Fehlabspiel geleistet und den ballführenden Farnstädter im Anschluss regelwidrig gestoppt. „Bis dahin hatten wir das alles sehr erwachsen gelöst. So hätte es aber noch ein unruhiger Nachmittag werden können“, sagte Trainer Lehmeier im Anschluss. Weil er keinen Ersatzkeeper zur Verfügung hatte, rückte Martin Salis in den Kasten.

Und Johannes Kühne in der 58. Minute alles wieder gerade. Die Bernburger konterten nun auf eigenem Platz. „Farnstädt hatte es vorher schwer und jetzt auch noch“, beschreibt es Lehmeier. Salis löste seine Aufgabe zwischen den Pfosten unaufgeregt, hatte aber dennoch zweimal gegen Keilhaupt das Nachsehen. Mit dem 5:2 (74.) und 6:3 (90.) machten Kühne, er bringt es bereits auf sechs Saisontore, sowie Marko Delic den Deckel drauf. Delic hatte zuvor bereits in der Zweiten des SCB einen Einsatz. Und wenn man bedenkt, dass der 31-Jährige bis vor etwas mehr als einem Jahr noch für Lok Aschersleben in der Salzlandliga gespielt hat, darf ihm eine beachtliche Entwicklung auf dem Rasen bescheinigt werden.