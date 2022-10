SCM-Handballer nach Krimi gegen Barcelona erneut Klub-Weltmeister

Die Handballer des SC Magdeburg sind erneut Klub-Weltmeister. Im Finale bezwang der SCM den FC Barcelona in einem wahren Handball-Krimi, der in die Verlängerung ging.

Dammam/Magdeburg/DUR/slo – Der SC Magdeburg ist erneut Klub-Weltmeister. Im Finale des in Saudi-Arabien ausgespielten IHF Super Globe bezwang der SCM am Sonntagabend den FC Barcelona mit 41:39 nach Verlängerung.

Von Beginn an dominierte der SCM die Partie gegen das spanische Weltklasse-Team. Schnell lagen die Magdeburger in der Neuauflage des Vorjahres-Endspiels mit 8:4 vorn und hielten den Abstand bis zur Halbzeit weitgehend konstant. Mit 21:17 ging es in die Pause.

Trotz Schwächephase nach der Pause - Magdeburg schlägt den FC Barcelona

Erst als Barcelona Mitte der zweiten Hälfte seine Deckung neu organisierte, kam der Titelverteidiger ins Straucheln und Barcelona glich zum 28:28 aus. Doch die die Treffer von Omar Magnusson und vor allem die Weltklasse-Paraden von Nikola Portner blieb Magdeburg dran und hatte Pech, dass der letzte Wurf Sekunden vor dem Ende beim Stand von 35:35 am Pfosten landete.

In der Verlängerung hatte der SCM dann aber die entscheidenden Körner mehr auf Lager. Die zweimalige Führung Barcelonas wurde jeweils gekontert. Am Ende sorgten zwei Treffer von Magnusson für den Endstand.