Schützenfest im Stadttderby für den 1. FC Merseburg

Merseburg/MZ - Ungewöhnlich viele Tore gab es am Sonntag im Stadtstadion zu sehen: Elfmal durfte beim Testspiel zwischen dem FC Merseburg und dem ESV Merseburg gejubelt werden. Und wer das Testspiel nicht gesehen hat, könnte zunächst glauben, dass sich womöglich ausnahmslos FC-Kicker in die Torschützenliste hatten eintragen können - schließlich ist der Club vom Ulmenweg in der Oberliga unterwegs, während der ESV normalerweise in der Kreisoberliga kickt.