Scharfer Start: Trainerin Katrin Welter übernimmt am Montag bei den Wildcats

Halle (Saale)/MZ - Der Bootssteg früh am Morgen gehört Katrin Welter allein. Die Handball-Lehrerin, die in den letzten Wochen der Vorsaison Unions Trainer Jan-Henning Himborn schon als Co. zur Seite gestanden hatte und nun die Wildcats übernimmt, urlaubt noch. Sie hat sich ein Ferienhaus am Geiseltalsee gemietet und genießt die Ruhe, bevor es mit Freunden im Boot auf den See geht, die Gegend per Rad erkundet wird oder es sie zu den Winzern nach Freyburg zieht.