SC Magdeburg spielt im Pokal-Achtelfinale bei ASV Hamm-Westfalen

Magdeburg/dpa/sid - Handball-Bundesligist SC Magdeburg trifft im Achtelfinale des DHB-Pokals auswärts auf den ASV Hamm-Westfalen. Das ergab die Auslosung am Freitag.

Der Zweitligist trägt seine Heimspiele in der Westpress Arena in Hamm aus. Angesetzt ist die Runde für den 14./15. Dezember. Das Final-Four-Turnier findet am 23./24. April 2022 in Hamburg statt.

Handball-Pokal: Die Partien in der Übersicht

GWD Minden - Frisch Auf Göppingen

Rhein-Neckar Löwen - TVB Stuttgart

HC Erlangen - HSG Wetzlar

TBV Lemgo Lippe - Füchse Berlin

ASV Hamm-Westfalen - SC Magdeburg

TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel

MT Melsungen - Bergischer

HC VfL Gummersbach - HSG Nordhorn-Lingen