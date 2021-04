SC Magdeburg siegt 34:28 im Viertelfinale bei IFK Kristianstad

Kristianstad - Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat im Viertelfinal-Hinspiel der European League einen großen Schritt Richtung Final Four gemacht. Beim schwedischen Club IFK Kristianstad setzten sich die Magdeburger am Dienstag mit 34:28 (16:13) durch. Bester Werfer der Gäste war Omar Magnusson mit zwölf Toren, für Kristianstad war Adam Nyfjäll mit fünf Treffern am erfolgreichsten.

Magdeburg scheiterte zu Beginn häufig an Espen Christensen im IFK-Tor und lief einem Rückstand hinterher. Zwar drehte der SCM das Spiel (7:6/12.), konnte sich aber nicht absetzen. Allmählich gewann der SCM Kontrolle über die Partie, führte zur Pause mit drei Toren.

Nach der Pause verkürzten die Gastgeber, aber Magdeburg konterte, baute seine Führung auf vier Treffer aus (21:17/37.). Kristianstad verlor Hampus Hennigsson (43.) mit Rot nach der dritten Zeitstrafe und der SCM setzte sich weiter ab (27:21/44.). Auch wenn die Gäste zwischenzeitlich das Tempo rausnahmen, war die Partie entschieden. (dpa)