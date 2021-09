SC Magdeburg im Derby gegen Leipzig: Philipp Weber trifft auf die Ex-Kollegen

Es ist das Spiel, auf das sich die Handball-Freunde in Mitteldeutschland immer am meisten freuen: Magdeburg gegen Leipzig. Besonders im Blickpunkt: Philipp Weber.

Magdeburg/Leipzig/dpa - Lange musste Philipp Weber nicht warten, um seine alten Weggefährten wiederzusehen. Bereits am Sonntag (14 Uhr, live im MDR) trifft der Handball-Nationalspieler am 5. Bundesliga-Spieltag mit seinem neuen Verein SC Magdeburg im mitteldeutschen Duell auf den SC DHfK Leipzig, für den der Regisseur die vergangenen vier Spielzeiten auf der Platte stand und sich Schritt für Schritt zu einer festen, nahezu unverzichtbaren Größe im Verein und auch in der DHB-Auswahl entwickelt hat.

Die Liebe des 29-Jährigen gehört wohl beiden Clubs, ein wenig mehr dürfte das Pendel aber in Richtung der Grün-Roten ausschlagen. Immerhin war er für die Magdeburger von seinem elften Lebensjahr an aktiv, bevor es ihn 2013 nach Leipzig verschlug. Da hatte Weber eine Schulter-Operation auskuriert und sollte bei einem Zweitligisten sich zurückkämpfen. Das gelang, Leipzig stieg mit Weber in die Bundesliga auf. Nach einem Jahr bei der HSG Wetzlar, bei der der Rückraum-Spieler Bundesliga-Torschützenkönig 2016/2017 wurde, ging es zurück nach Leipzig und nun wieder zum Stammverein.

SC Magdeburg legt mit Philipp Weber einen Traumstart hin

Der Saisonstart hätte für Weber und den SCM kaum besser sein können. Vier Spiele, vier Siege. Dabei auch der souveräne Auswärtserfolg bei den Rhein-Neckar Löwen. Obwohl wegen der Olympia-Teilnahme spät ins Teamtraining eingestiegen, gehört Weber bereits zu den Aktivposten. Die Eingewöhnung wurde ihm leicht gemacht. Zehn Treffer gelangen ihm in den ersten drei Partien. Beim 28:17 am Donnerstag in Balingen-Weilstetten saß er aber wegen eines grippalen Infekts 60 Minuten auf der Bank.

In Leipzig trauert man dagegen „Pipo“ hinterher. Bei den Niederlagen in Erlangen und gegen die Füchse war zu spüren, dass dem neuformierten, sehr jungen Team ein erfahrener Kopf fehlt. Auch der erste Saisonsieg in Lemgo war nicht souverän herausgespielt. Das 27:27-Unentschieden am Donnerstag gegen den HSV Hamburg schmerzte die Sachsen. Immerhin aber wurde ein kompletter Fehlstart vermieden.

SC Magdeburg klarer Favorit im Derby gegen DHfK Leipzig

DHfK-Torhüter Joel Birlehm jedenfalls sieht Fortschritte, auch wenn er sagt: „Wir zahlen gerade immer wieder Lehrgeld“. Das Spiel in Magdeburg aber wird ein ganz anderes aus seiner Sicht. „In einem Derby ist alles möglich, da passiert immer etwas Verrücktes“, sagte der Keeper am Freitag im „SpiO-Talk“ des MDR. Er erwartet ein Kampfspiel, in dem der SCM natürlich klar favorisiert ist. „Aber für solche Spiele spielen wir Handball“, sagte Birlehm.

In der vergangenen Saison hatte der SC DHfK knapp das bessere Ende für sich. „Wir wollen uns revanchieren. Gegen Leipzig will man nicht verlieren. Wir sind jetzt bereit“, sagte SCM-Torhüter Jannik Green, der die letzten Derbys spielen wird. Nach der Saison wechselt er nach Paris.