SC Magdeburg gewinnt beim Bergischen HC

Düsseldorf - Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga nach zwei Niederlagen wieder einen Sieg gefeiert. Beim Bergischen HC hieß es am Sonnabendabend 25:21 (9:8). Bester Werfer der Magdeburger war Michael Damgaard mit vierzehn Toren, für den BHC traf Fabian Gutbrod mit acht Toren am häufigsten.

Die Gastgeber starteten besser, insgesamt dominierten zunächst die Abwehrreihen - nur fünf Treffer fielen in den ersten zehn Minuten (2:3/10.). Der SCM schluderte im Abschluss, vergab zahlreiche freie Bälle vor Thomas Mrkva. Nach SCM-Auszeit und mit vier Toren von Damgaard wurde es besser, die erste SCM-Führung folgte (8:7/26.).

Auch nach der Pause war Damgaard der zentrale Spieler, brachte den SCM mit fünf Treffern auf vier Tore Vorsprung (15:11/38.). Doch der BHC gab sich nicht geschlagen, nutzte Magdeburger Fehlwürfe, um zu verkürzen (17:15/45.). Mehr gelang nicht, weil die Gastgeber Damgaard nie in den Griff bekamen.